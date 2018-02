Randolph 16 točk za zmago Reala nad Barcelono

Ljubljana, 23. februarja - Anthony Randolph je z madridskim Realom dosegel pomembno zmago nad Barcelono. Košarkar s slovenskim potnim listom je v 23. krogu evrolige ob zmagi Reala v gosteh proti Barceloni s 101:74 v 25 minutah dosegel 16 točk, šest skokov in tri podaje. Slovenec Luka Dončić je odigral le 16 minut in za Real prispeval dve točki, štiri skoke in šest podaj.