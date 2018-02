Newyorške borze ob koncu tedna z dobički

New York, 23. februarja - Newyorške borze so teden zaključile v zelenem na krilih rasti delnic naftnega in tehnološkega sektorja. Med vlagatelji je po poročilu ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), v katerem je kongresu predstavila načrte glede svoje prihodnje denarne politike, popustila zaskrbljenost, da bi Fed s pospešenim tempom višala obrestne mere.