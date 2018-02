Številne članice EU pripravljene plačati več v evropski proračun po letu 2020

Bruselj, 23. februarja - Številne članice EU so pripravljene plačati več v evropski proračun po letu 2020, je poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk po neformalnem vrhu unije v Bruslju. Voditelji so se sicer dogovorili, da bo EU v prihodnje porabila več denarja za omejevanje nezakonitih migracij, obrambo in varnost ter za program Erasmus +.