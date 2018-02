Volkswagen kljub krizi z dizelskimi motorji lani podvojil dobiček

Frankfurt, 23. februarja - Nemški avtomobilski proizvajalec Volkswagen je lani kljub težavam, povezanimi z goljufanjem na testih dizelskih motorjev in neetičnih testih na ljudeh in živalih, več kot podvojil dobiček. Pod črto mu je ostalo 11,4 milijarde evrov, kažejo prve številke, ki jih je danes razkril koncern in jih povzema nemška tiskovna agencija dpa.