V okviru letošnjega razpisa Eurostars na voljo 1,4 milijona evrov

Ljubljana, 23. februarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj, v programu Eurostars v okviru iniciative Eureka. Na voljo je 1,4 milijona evrov nepovratnih sredstev, roka za oddajo ponudb pa sta 1. marec in 13. september.