Na ministrstvu za javno upravo zažugali volilnim komisijam

Ljubljana, 24. februarja - Pristojne volilne komisije, ki določajo volišča, morajo dosledno upoštevati veljavno zakonodajo in omogočiti, da so volišča dostopna invalidom, so za STA sporočili z ministrstva za javno upravo. S tem so se odzvali na kritiko vodstva Državne volilne komisije (DVK), ki je vladi očitalo ignorantski odnos do problema dostopnosti volišč.