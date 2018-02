Še tri osebe v pripor zaradi oboroženih ropov na Celjskem

Celje, 23. februarja - Celjski preiskovalni sodnik je enomesečni pripor odredil še trem osebam, ki so jim celjski kriminalisti v ponedeljek odvzeli prostost zaradi vpletenosti v rope na območju Celja, Velenja in Žalca. Od srede so v priporu tudi štiri osebe, ki so oborožene rope izvedle od novembra lani pa do začetka tega meseca.