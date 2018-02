Letalska skupina IAG lani z nekoliko višjim dobičkom

London, 23. februarja - Letalska skupina IAG, ki ima v lasti britanskega prevoznika British Airways in špansko Iberio, je lani ustvarila dve milijardi evrov dobička po davkih, kar je 3,6 odstotka več kot v predhodnem letu. Večjo rast dobička so preprečili stroški prestrukturiranja, ki so dosegli 288 milijonov evrov.