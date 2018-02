Udeležba na glasovanju SPD o koaliciji dosegla 20-odstotni kvorum

Berlin, 23. februarja - Petina veh članov nemških socialdemokratov (SPD) je že oddala svoj glas za ali proti vstopu v vladno koalicijo s konservativno unijo CDU in CSU. Glasovanje, ki poteka po pošti in se je začelo 20. februarja ter bo trajalo do 2. marca, je tako že po treh dneh postalo veljavno, saj je bila pogoj za to vsaj 20-odstotna udeležba.