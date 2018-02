V ljubljanski Mestni hiši razstava 100 slovanskih romanov

Ljubljana, 26. februarja - V Zgodovinskem atriju Mestne hiše bodo danes odprli razstavo 100 slovanskih romanov. Zbirka, ki povezuje 108 avtorjev sodobnega slovanskega romana iz devetih držav, izhaja že več kot desetletje. Istoimenska razstava v sliki in besedi predstavlja tako izbrane avtorje in njihova dela kot tudi kulturno dediščino jezikov in pisav slovanskih narodov.