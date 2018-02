Cerar stranke pozval k skupni zavezi za omejevanje sovražnega govora

Ljubljana, 23. februarja - Predsednik SMC Miro Cerar je na kolege v političnih strankah ali listah, ki so že napovedale nastop na volitvah, naslovil poziv za omejevanje sovražnega govora v javnem prostoru, naslovljen "Naj sovražni govor obmolkne!" Pozval jih je k sopodpisu poziva in k skupni akciji proti širjenju govorice, ki se "vselej začne in konča pri posamezniku".