V LDS izpostavili Drnovškov prispevek k uveljavitvi Slovenije

Ljubljana, 23. februarja - Uveljavitev Slovenije v svetu in notranja obnovitev gospodarstva sta bila dva procesa, ki ju je Janez Drnovšek z Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) uspešno vodil, so ob današnji deseti obletnici smrti nekdanjega premierja in predsednika republike sporočili iz LDS, ki jo je Drnovšek vodil celo desetletje.