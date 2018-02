Hrvaška policija pri Visu prijela štiri italijanske ribiče

Zagreb, 23. februarja - Hrvaška policija je sodišču za prekrške v mestu Vis na istoimenskemu hrvaškemu otoku ovadila štiri italijanske ribiče, ki so jih v četrtek dobili pri nezakonitem ribolovu v hrvaškem morju, je danes sporočila policijska uprava v Splitu. Kot so dodali, so italijanskim ribičem odvzeli 46 kilogramov različnih vrst rib in rakov.