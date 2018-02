Na skupinski razstavi v ZDA tudi slovenski umetnik Uroš Weinberger

New York, 24. februarja - V Ann Street Gallery v Newburghu v ameriški zvezni državi New York danes odpirajo razstavo Antropocen. Na postavitvi, ki raziskuje vpliv spreminjajočega se podnebja in njegovih uničujočih rezultatov na okolje, sodeluje 24 umetnikov iz različnih držav, ki ustvarjajo v različnih umetniških disciplinah. Iz Slovenije sodeluje Uroš Weinberger.