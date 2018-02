V Rimu demonstracije proti rasizmu in neofašizmu, v Milanu proti priseljencem

Rim/Milano, 24. februarja - V Rimu so pred italijanskimi parlamentarnimi volitvami 4. marca za danes napovedane množične demonstracije proti neofašizmu in rasizmu, h katerim je med drugim pozvala vladajoča Demokratska stranka. Do tujcev sovražna desna Liga pa v Milanu organizira demonstracije proti nezakonitemu priseljevanju.