Najstarejše jamske poslikave v Evropi so naslikali neandertalci

Miami, 23. februarja - Najstarejše jamske poslikave so sodeč po najnovejših odkritjih naslikali neandertalci pred več kot 64.000 leti, kar je 20.000 let pred prihodom prednikov sodobnega človeka v Evropo. Kar potrjuje, da so bili tudi neandertalci sposobni simbolnega razmišljanja, piše v četrtek objavljeni raziskavi v znanstveni reviji Science.