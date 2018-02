Konec marca dražba za prodajo smučišča Kope

Slovenj Gradec, 25. februarja - Dve leti in pol od začetka stečaja podjetja Gorsko turistični center (GTC) Kope je za 29. marec razpisana prva dražba za prodajo celotnega smučišča Kope. Predvidena je dražba na način zviševanja izklicne cene, ki je določena pri 3,4 milijona evrov. Smučišče, kjer so to zimo zelo zadovoljni z obiskom, ima vse od začetka stečaja v najemu družba Vabo.