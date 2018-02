Oblika vode zelo podobna drami Pulitzerjevega nagrajenca Paula Zindela

London, 23. februarja - Družina pokojnega dramatika, pisatelja in Pulitzerjevega nagrajenca Paula Zindela ustvarjalcem filma Oblika vode, ki vodi s 13 nominacijami za oskarja, očita, da zgodba o nemi čistilki, ki se zaljubi v morsko pošast v ujetništvu, ni izvirna. Proti režiserju in studiu Fox Searchlight so vložili tožbo, saj da posnemata Zindelovo dramo iz leta 1969.