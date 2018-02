Furs ugotovil številne kršitve glede izplačila plač

Ljubljana, 23. februarja - Finančna uprava RS (Furs) je med 5. in 20. februarjem obravnavala 360 zavezancev, pri katerih je preverjala izplačevanje plač in predložitev obrazcev, na podlagi katerih obračunajo prispevke. Kot so ugotovili nadzorniki, jih 137 plač ni izplačalo, v 50 primerih pa so izplačali plače, ne pa tudi prispevkov, so danes sporočili s Fursa.