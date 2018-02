Pri Kurbusovih znova razstava orhidej in tropskih metuljev

Gornja Radgona, 23. februarja - V rastlinjakih vrtnega centra Kurbus v Meleh pri Gornji Radgoni, ki letos obeležuje 40 let obstoja, bodo dopoldne odprli odprli razstavo orhidej in tropskih metuljev. Kot je povedala direktorica centra Simona Kurbus, bo več kot 3000 kosov orhidej in okoli 600 živo pisanih metuljev v družbi tropskih papig na ogled vse do 18. marca.