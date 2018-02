Kampla, Oblak in Mevlja napredovali, Iličić izpadel

Ljubljana, 22. februarja - Znani so vsi udeleženci osmine finala nogometne evropske lige. To so moskovski CSKA, Lokomotiva Moskva, Leipzig, Lyon, Atletico Madrid, Viktoria Plzen, Lazio, Sporting, Dinamo Kijev, Zenit, Marseille, Arsenal, Salzburg, Athletic Bilbao, Borussia Dortmund in Milan.