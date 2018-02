Primorske novice: Pravljica o Šelestinu in ... (23. 2.)

Koper, 22. februarja - V davni ledeni dobi je prijazna planota nad Idrijco divjim babam (in dedcem) omogočila preživetje in nekaj dragocenega glasbenega sproščanja. Dovolj veličastno, da so se 60.000 let starejši nasledniki namenili v njihovo lepo urejeno ledenodobno jamsko domovanje sodobnike napotiti z zgovornim smerokazom, piše Saša Dragoš v Primorskih novicah.