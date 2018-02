Mineva 10 let od smrti Janeza Drnovška

Ljubljana, 23. februarja - Danes mineva 10 let od smrti nekdanjega premierja in predsednika republike Janeza Drnovška. Ob obletnici bo v Narodnem Muzeju Slovenije potekal simpozij, na katerem bodo sodelovali zgodovinarji, novinarji in sopotniki iz vseh obdobij njegovega delovanja. Popoldne bo v Zagorju še spominska slovesnost, na kateri bo govoril župan Matjaž Švagan.