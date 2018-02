London/Frankfurt/Pariz, 22. februarja - Osrednji indeksi na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. Porasli so na primer v Frankfurtu in Parizu, upadli pa v Londonu, Zürichu in Milanu. Vlagatelji prebavljajo sporočilo ameriške centralne banke po januarskem zasedanju.