Twitter zaprl več tisoč lažnih računov

New York, 22. februarja - Spletno družbeno omrežje Twitter je po poročanju časnika Washington Post odredilo zaprtje več tisoč računov, ki so bili lažni oziroma niso pripadali pravim osebam, ampak je šlo za tako imenovane bote, avtomatizirane račune, ki širijo lažno propagando. Najbolj razburjeni ob tem so ameriški desničarski komentatorji, ki so tako izgubili sledilce.