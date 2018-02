V Nemčiji nekdanji duhovnik zaradi zlorabe otrok obsojen na osem let zapora

München, 22. februarja - Sodišče na Bavarskem je danes nekdanjega katoliškega duhovnika obsodilo na osem let in pol zapora zaradi več kot 100 primerov spolnih zlorab otrok. Nekdanji duhovnik je bil sicer v zaporu že od leta 2003 do 2009, prav tako zaradi spolnih zlorab otrok, a je po prestani kazni ponaredil dokumentacijo, tako da se je lahko znova zaposlil kot duhovnik.