Na dvoransko SP Janežič in Horvatova z zelo dobro popotnico

Ljubljana, 22. februarja - Na dvoranskem svetovnem prvenstvu v atletiki, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu, bosta slovenske barve zastopala Luka Janežič (Kladivar) in Anita Horvat (Mass Ljubljana), ki sta v tej sezoni izboljšala slovenska rekorda na 400 m in sta visoko tudi na mednarodnih lestvicah, če se odšteje kopico tekmovalcev iz ZDA.