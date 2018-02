Zaradi ponedeljkovega ropa hranilnice pridržali 30-letnika iz BiH

Koper/Postojna, 22. februarja - Po ponedeljkovem ropu hranilnice v Postojni je policija prišla na sled 30-letnemu državljanu Bosne in Hercegovine, ki že dlje časa stanuje na območju Postojne. Moškemu, pri katerem so pri hišnih preiskavah tudi našli večino denarja iz ropa, so že torek odvzeli prostost in ga danes privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.