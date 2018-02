Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 22. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo. Vlagatelji so se po navedbah francoske tiskovne agencije AFP nekoliko otresli strahu pred zvišanjem obrestnih mer, čeprav so zapiski zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) povečali pričakovanja, da se bodo te še naprej zviševale.