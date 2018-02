Predstavili se bodo mladi dramatiki, ki so imeli v mislih zeleno

Ljubljana, 23. februarja - V Mali drami SNG Drama Ljubljana se bodo danes in v soboto zvečer v okviru programskega sklopa Novih branj predstavili mladi in potencialni slovenski dramatiki in dramatičarke. S premiero petih kratkih dram v režiji Maše Pelko, katerih izhodišče je beseda zeleno, se bo zaključil Kreativni dramski laboratorij pod mentorskim vodstvom Simone Hamer.