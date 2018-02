Ljubljana, 22. februarja - Svojci pogrešajo 21-letno Hristino Veladžić iz Ljubljane. V ponedeljek je odšla od doma neznano kam in se še ni vrnila. Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, je visoka okoli 175 centimetrov, srednje postave, temnejših dolgih las in temnejših oči. Kako je bila oblečena, pa ni znano.