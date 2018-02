Erjavec: Vlada bo priznanje Palestine obravnavala na naslednji seji

Ljubljana, 22. februarja - Vlada bo priznanje Palestine obravnavala na naslednji seji, je po današnji seji vlade povedal zunanji minister Karl Erjavec. Pojasnil je, da je gradivo pripravljeno in da so dobili tudi odzive posameznih ministrstev. "8. marca bo seja odbora DZ za zunanjo politiko in do takrat bomo poskrbeli za ustrezne vladne sklepe," je še zagotovil.