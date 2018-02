Sade posnela prvo pesem po osmih letih

London, 23. februarja - Britanska pevka nigerijskega rodu Sade je posnela pesem za film A Wrinkle in Time režiserke Ave DuVernay. Pesem z naslovom Flower of the Universe je prva nova pesem od pevkinega zadnjega studijskega albuma z naslovom Soldier of Love iz leta 2010. Izid filma A Wrinkle in Time je napovedan za 9. marec.