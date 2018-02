Ljubljana, 22. februarja - Novinarska konferenca poslanca SDS in predsednika odbora DZ za obrambo Žana Mahniča, na kateri se bo odzval na razrešitev načelnika Generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana in imenovanje dosedanjega Ostermanovega namestnika Alana Gederja, bo ob 14.30 v DZ, soba 54 na Tomšičevi (vhod iz Šubičeve 4), so sporočili z SDS.