Baskovska Eta se namerava dokončno razpustiti

Bilbao, 22. februarja - Baskovska separatistična organizacija Eta načrtuje svojo dokončno razpustitev okvirno do letošnjega poletja. O tem naj bi uradno odločali preostali člani organizacije. Kot je daneszapisala organizacija v baskovskem časniku Gara, kjer so objavili svoje načrte, so "minili časi" Ete.