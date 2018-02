Prometna napoved do 2. marca

Ljubljana, 22. februarja - Konec tedna bo nekoliko povečan promet proti turističnim krajem in smučarskim središčem zaradi začetka počitnic v vzhodnem delu ter zaključka v zahodnem in osrednjem delu Slovenije. V vzhodnem delu se bodo zmanjšale jutranje in popoldanske prometne konice,so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.