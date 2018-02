Klavora v Melbournu uspešno skozi prvo sito, stop za Bertonclja

Melbourne, 22. februarja - Slovenski telovadci Sašo Bertoncelj, Rok Klavora in Tjaša Kysselef so se odločili, da bodo nastopili na svetovnem pokalu v daljni Avstraliji, kamor so odpotovale le redke reprezentance. Medtem ko je Klavora uspešno opravil svojo nalogo in se s 5. oceno kvalifikacij uvrstil v finale, pa je Bertoncelj padel na konju in že končal nastope v Melbournu.