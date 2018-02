Hahn: Evropska komisija bo kmalu predlagala začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Makedonijo

Bruselj, 22. februarja - Evropska komisija bo najverjetneje do poletja predlagala državam članicam začetek pristopnih pogajanj z Albanijo in Makedonijo, je za nemški časnik Welt dejal evropski komisar za širitev Johannes Hahn. Po njegovi oceni, sta obe državi v zadnjih letih sprejeli pomembne reforme in se kvalificirali za naslednji korak.