Po dva brita za raperja Stormzyja in obetavno Duo Lipo

London, 22. februarja - V Londonu so v sredo zvečer podelili glasbene nagrade brit. Po dva brita sta prejela Stormzy in Dua Lipa. Londonski raper je premagal tudi Eda Sheerana in slavil kot najboljši britanski glasbenik in prejel brita za album leta za izdelek Gang Signs and Prayer. Dua Lipa je odnesla nagrado za najboljšo britansko izvajalko in najuspešnejši preboj.