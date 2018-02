Zveza društev upokojencev poziva k ureditvi statusa negovalcev

Ljubljana, 22. februarja - Zveza društev upokojencev Slovenije je pozvala premiera Mira Cerarja k podpori direktive o ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem staršev in negovalcev ter urejanju tega področja socialnih pravic v Evropski uniji (EU). Poudarili so, da imamo v Sloveniji nekatera vprašanja dobro rešena, vendar ostaja odprto vprašanje statusov negovalcev.