Zlati vitezi na vrh lige NHL

Las Vegas, 22. februarja - Hokejisti Vegas Golden Knights, novinci v severnoameriški ligi NHL, ne popuščajo. Še naprej so vodilna ekipa zahodne konference, s 84 točkami pa so se povzpeli tudi na vrh lige. Na zahodu so sicer Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja ta čas deveti, zunaj mest, ki vodijo v končnico. Zlati vitezi so tokrat doma zanesljivo s 7:3 ugnali Calgary Flames.