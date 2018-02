Sneženje povzroča težave v prometu

Ljubljana, 22. februarja - Ponekod po Sloveniji sneži, sneg se oprijemlje cestišč. Vozne razmere so slabše kot običajno, zato so daljši potovalni časi. Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme, opozarja prometnoinformacijski center. Ob tem poroča o več nesrečah predvsem na štajerski avtocesti, ki ovirajo promet in povzročajo zastoje.