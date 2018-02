Sodnik iz Arkansasa obsojen na pet let zapora zaradi spolnega izsiljevanja mladih obsojencev

Little Rock, 22. februarja - Zvezna sodnica Kristine Baker je v sredo nekdanjega državnega sodnika iz Arkansasa, 72-letnega Josepha Boeckmanna, ki je izsiljeval mlade fante za spolne in druge usluge, obsodila na pet let zapora. Grozilo mu je do 260 let zapora, vendar je priznal del krivde v zameno za minimalno kazen.