Starša Melanie Trump čakata na državljanstvo ZDA

Washington, 22. februarja - Starša prve dame ZDA, 73-letni Viktor in 71-letna Amalija Knavs, imata po besedah njunega odvetnika dovoljenje za delo in bivanje v ZDA oziroma tako imenovano zeleno karto. Ameriški Washington Post je na podlagi drugih virov poročal, da sta v postopku za pridobitev državljanstva in čakata le še na prisego.