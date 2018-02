Polževo polno sankačev, vlečnica tudi letos miruje

Ivančna Gorica, 22. februarja - Smučišče Polževo nad Višnjo Goro v občini Ivančna Gorica blizu Ljubljane je urejeno za sankanje in šolo smučanja, medtem ko vlečnica do nadaljnjega ne obratuje, saj je potrebna obnove. V ivanški občini želijo namreč najprej zgraditi smučarski skakalnici, nato naj bi se lotili prenove smučišča in vlečnice, so za STA povedali na občini.