Na Ptuju razstava slovenskih ilustratorjev

Ptuj, 22. februarja - V Miheličevi galeriji na Ptuju bodo danes odprli skupinsko razstavo sekcije ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Gre za pregledno predstavitev slovenskih umetnikov in umetnic ter njihovih ilustracij, ki so posvečene zgodovinskim podobam preteklosti, a kot navdih in izziv v sodobnem času.