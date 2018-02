V operacijah proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami zaseženih več kot 41.000 artefaktov

Pariz, 21. februarja - Svetovna carinska organizacija, Europol in Interpol so v dveh sicer ločenih operacijah, a s skupnim ciljem proti nezakoniti trgovini s kulturnimi dobrinami, v 81 državah zasegli več kot 41.000 umetniških in zgodovinskih predmetov, je danes na svoji spletni strani sporočil Europol.