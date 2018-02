Vreme: Snežilo bo

Ljubljana, 21. februarja - Ponoči bo oblačno, sneženje se bo od jugovzhoda okrepilo in se razširilo nad večji del Slovenije. Le ob morju ter ponekod na Goriškem bo deževalo. Nekoliko se bo okrepila tudi burja na Primorskem. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem od 1 do 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.