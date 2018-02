Ljubljanska borza: SBI TOP s padcem

Ljubljana, 21. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes izgubil 0,37 odstotka. Največ so med delnicami indeksa izgubile delnice Krke, ki so zdrsnile za 1,38 odstotka. Najprometnejše so bile delnice Telekoma Slovenije, s katerimi so vlagatelji sklenili za 105.100 evrov poslov. Skupni promet na borzi je dosegel 394.550 evrov.