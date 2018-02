Štravs Podlogarjeva v Mehiki na ministrskem srečanju o malih in srednje velikih podjetjih

Ciudad de Mexico, 22. februarja - Državna sekretarka na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar se bo danes in v petek v prestolnici Mehike udeležila ministrskega srečanja na temo malih in srednje velikih podjetij ter podjetništva. Govorili bodo o krepitvi rasti, dostopu do finančnih instrumentov ter priložnostih in izzivih tega segmenta gospodarstva.